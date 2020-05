Ricette con le zucchine facili e veloci

Contorni, primi piatti, pasticci, frittate, torte salate e rustici: versatili e golose, le zucchine sono perfette per creare mille piatti diversi e tutti gustosi.

Ecco, allora, qualche idea per preparare golose RICETTE CON LE ZUCCHINE:

-Iniziamo con la semplicità, che in cucina è molto spesso l'arma vincente: LE ZUCCHINE SFIZIOSE E CROCCANTI AL FORNO sono un contorno veloce, sano e gustosissimo. Queste sfogliette di zucchine piaceranno a tutti, anche ai più piccini. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Ancora un'idea per un contorno facile da realizzare, ma questa volta ricco, con un connubio di sapori davvero speciale: LA TEGLIA DI ZUCCHINE, PATATE E FORMAGGIO FILANTE AL FORNO vi salverà la cena. Può rivelarsi anche un ottimo piatto unico, se non volete esagerare. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Un classico, che non può mai mancare, è una FRITTATA CON LE ZUCCHINE... noi l'abbiamo arricchita anche con patate per renderla ancora più gustosa e cotta in forno (ma voi potete anche friggerla). Dorata, soffice e saporitissima. Un vero must! Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Da provare, anche i primi piatti a base di zucchine. Cremose, filanti e super golose, ad esempio, sono LE MEZZE MANICHE CON ZUCCHINE E SCAMORZA. Un primo velocissimo, ma dal successo assicurato. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- E se vi piace la combinazione 'mare e monti' non perdetevi la nostra CALAMARATA CON ZUCCHINE E SALMONE. Un piatto dal sapore fresco, arricchito da una spolverata di granella di pistacchio che dona al piatto una consistenza davvero speciale. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- E se d'estate preferite un piatto freddo, provate LA PASTA FREDDA CON ZUCCHINE E TONNO. Pochi ingredienti, per un'insalata di pasta semplice e deliziosa. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Contorno, secondo o piatto unico... LA PARMIGIANA BIANCA DI ZUCCHINE VELOCE è una ricetta versatile e golosa, che potrete sfruttare in mille modi. Tanti strati gustosi di zucchine, prosciutto e provola di Agerola che creano un 'pasticcio' tutto da gustare. Tutto a crudo, prima di andare in forno... davvero velocissima da preparare. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Anche le TORRETTE DI ZUCCHINE sono un piatto molto versatile: di nuovo, le potete preparare come contorno, secondo o come piatto unico per una cena più leggera. Strati golosi di zucchine, patate e provola di Agerola e una crosticina deliziosa e croccante. Anche per questa ricetta, tutto va assemblato a crudo prima di infornare. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Buonissimi anche i rustici farciti con le zucchine. Facilissima da realizzare, sofficissima e delicata, la CIAMBELLA 7 VASETTI SALATA ALLE ZUCCHINE. Come per la famosa torta dolce, niente bilancia per pesare gli ingredienti, ma solo un vasetto di yogurt. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Ancora una torta salata facilissima da realizzare, ma questa volta con una base di pasta sfoglia: LA SFOGLIATA DI ZUCCHINE. Un perfetto salvacena, golosa e filante con l'aggiunta di fioridilatte, mozzarella o provola. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Cremose, ricche e golose: LE ZUCCHINE RIPIENE DI PATATE E TONNO vi stupiranno per il loro sapore. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- I più piccini impazziranno per LE FOCACCINE DI ZUCCHINE E PATATE AL FORNO: delicate e soffici, piccoli 'pasticci' tutti da gustare. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Chiudiamo questa carrellata di ricette dedicata alle zucchine con un ultimo piatto pensato per i più piccini (ma non solo!): I MUFFIN SALATI CON ZUCCHINE. Piccoli rustici soffici e golosi, uno tira l'altro! Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

E se non vi bastano... cliccate qui per scoprire ancora tante altre ricette con le zucchine