Ricette con le patate: 10 piatti facili e golosi

Golose e versatili, con le patate si possono cucinare alcuni tra i contorni più facili e amati da tutti, ma sono perfette anche per preparare primi piatti, polpette, torte salate e pasticci e per farcire verdure come le zucchine.

Eccovi allora 10 consigli per preparare golosi piatti a base di patate:

1. Partiamo da una classico della tradizione culinaria partenope, la PASTA E PATATE AL FORNO con l'aggiunta della straordinaria provola affumicata di Agerola. Un piatto dal sapore avvolgente, dal successo sempre assicurato. Clicca qui per la ricetta completa di foto-tutorial

2. Proseguiamo con un altro piatto ricco e goloso, che può essere servito come contorno (in piccole porzioni), come secondo e persino come piatto unico, accompagnato da verdura fresca: la PARMIGIANA DI PATATE. Tanti strati di pura golosità, assolutamente da provare. Clicca qui per la ricetta completa di foto-tutorial

3. Golosa e ancora più semplice da prerare, la PARMIGIANA BIANCA DI PATATE E ZUCCHINE. Una variante velocissima, senza uova né besciamella, per la quale non dovrete friggere o cuocere prima nessun ingrediente prima di infornare il pasticcio: vi basterà comporre gli strati e infornare per circa mezz'ora per avere subito pronto un piatto buono e completo. Clicca qui per la ricetta completa di foto-tutorial

4. Tutta da provare anche la nostra TORTA DI PATATE SENZA UOVA E BURRO, una versione un po' più leggera del tradizionale (e assolutamente meraviglioso!) "gattò" napoletano. Una torta di patate ripiena di prosciutto e formaggio, davvero molto golosa ma che richiede anche pochi e semplici ingredienti. Clicca qui per la ricetta completa di foto-tutorial

5. La FRITTATA DI PATATE è un grande classico sempre amato: ingredienti semplici per un risultato sempre strepitoso. Qui ve la proponiamo in una versione più leggera, AL FORNO, ma ugualmente buonissima. Clicca qui per la ricetta completa di foto-tutorial

6. Con le patate si possono preparare anche golose polpette, cotolette, focaccine o schiacciatine: perfette non solo per chi è vegetariano, ma anche per chi vuole variare la propria alimentazione e scoprire sapori diversi. Qui vi proponiamo delle golose POLPETTE DI PATATE E RICOTTA (clicca qui per la ricetta completa di foto-tutorial) e delle ottime FOCACCINE DI PATATE E ZUCCHINE. Clicca qui per la ricetta completa di foto-tutorial

7. Le torte salate sono sempre un ottimo 'salva-cena', facili da realizzare e sempre gustose: la TORTA SALATA DI PATATE E PORRI vi consentirà di portare a tavola un piatto ricco e goloso in poco tempo e utilizzando pochissimi ingredienti. Clicca qui per la ricetta completa di foto-tutorial. Stesso discorso per la nostra SFOGLIATA FILANTE DI PATATE E PROVOLA: pochi ingredienti, risultato perfetto. Clicca qui per la ricetta completa di foto-tutorial

8. Se avete bisogno di un contorno ricco e goloso, ma anche semplice da preparare, ecco allora le PATATE CON PEPERONI IN PADELLA. Un piatto squisito, perfetto anche come contorno 'della domenica'. Clicca qui per la ricetta completa di foto-tutorial

9. Come dicevamo all'inizio, le patate sono perfette anche come farcitura per verdure come le zucchine. Ed ecco allora la ricetta della ZUCCHINE RIPIENE DI PATATE E TONNO. Un piatto molto versatile, perfetto come antipasto, contorno o goloso secondo. Clicca qui per la ricetta completa di foto-tutorial

10. Chiudiamo con una ricetta facilissima, ma che conquisterà tutti: la TEGLIA DI PATATE, ZUCCHINE E FORMAGGIO FILANTE AL FORNO. Anche questo è un piatto molto versatile, perfetto come contorno, ma anche come secondo. Clicca qui per la ricetta completa di foto-tutorial