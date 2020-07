Melanzane, 6 ricette facili e golose

Contorni, primi, pasticci e piatti freddi per l'estate: versatili e golose, le melanzane sono perfette per creare mille piatti diversi e tutti gustosi, qualunque sia la varietà che preferite.

Ecco, allora, 6 idee per preparare golose RICETTE CON LE MELANZANE:

1. Partiamo con un goloso primo piatto, dal sapore tutto mediterraneo: le PENNE RIGATE CON LE MELANZANE. Pochi e semplici ingredienti, per una ricetta tutta da provare e... da gustare. Cliccate qui per la ricetta completa

2. Se volete portare in tavola un contorno davvero sfizioso, provate le nostre PIZZETTE DI MELANZANE. Velocissime, sane e super gustose. Sono perfette anche per un aperitivo tra amici o come simpatico antipasto. Cliccate qui per la ricetta completa

3. Le MELANZANE IMPANATE sono una vera goduria... provate le nostra variante al forno, non ve ne pentirete: croccanti fuori e morbide e deliziose all'interno. Ma se siete proprio tanto golosi, stesse dosi e ingredienti per farle anche fritte! Cliccate qui per la ricetta completa

4. Piatto unico, ricco e gustoso, Il PASTICCIO DI MELANZANE IN PADELLA ha tutti i sapori della tradizionale parmigiana con i suoi strati di melanzane, sugo di pomodoro, mozzarella, parmigiano e basilico, ma richiede meno tempo per prepararlo (e niente forno d'estate) e può salvarvi la cena. Cliccate qui per la ricetta completa

5. Antipasto, aperitivo, contorno o piatto unico sfiziosissimo: versatili e buonissime le TORRETTE ESTIVE DI MELANZANE CON POMODORO E MOZZARELLA sono perfette per l'estate. Una sorta di parmigiana fredda. Poco stress e poco tempo per un risultato eccezionale (e anche bello da vedere!). Cliccate qui per la ricetta completa

6. Chiudiamo con un classico da non perdere, le MELANZANE RIPIENE DI RISO. Un'eplosione di sapori e bontà, per un piatto completo e saporito. Un guscio di deliziosa melanzana con un cuore irresistibile di riso, carne, verdure e provola. Cliccate qui per la ricetta completa

