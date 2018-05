“A’ zuppa e’ fasul a maruzzara”, la ricetta originale napoletana

Fagioli, pomodoro e origano, questi sono gli ingredienti principali per preparare a’ zuppa e’ fasul a maruzzara, un piatto antico della tradizione culinaria partenopea. Ma da dove deriva il suo nome? Coma mai si chiama “zuppa alla “maruzzara”? Questo piatto è così chiamato, non perchè è a base di lumache (la "maruzza" è la lumaca in napoletano), ma perchè era preparato dai pescatori napoletani che nei periodi freddi, a bordo delle loro barche, preparavano questa zuppa per riscaldarsi e combattere le temperature più rigide, utilizzando una modalità di preparazione molto simile a quella che serviva per cucinare i “maruzzielli” (lumache di mare). Questo piatto veniva cucinato, principalmente come zuppa, ma può essere preparato anche come primo piatto aggiungendo la pasta.

Ecco la ricetta tradizionale.

Ingredienti:

500 g di fagioli cannellini

250 g di pomodori pelati

sedano

una manciata di prezzemolo tritato

2 spicchi d’aglio

6 cucchiai di olio extravergine di d’oliva

origano

sale q.b.

pepe q. b.

fette di pane biscottate

Procedimento:

Cuocete i fagioli dopo averli messi a bagno la sera prima. Tritate il sedano e fatelo soffriggere insieme all’aglio nell’olio. Appena l’aglio comincia ad imbiondire, aggiungete i pomodori. Salate e pepate. Quando il pomodoro sarà cotto, dopo circa mezz’ora, unite il sugo ai fagioli con parte della loro acqua a seconda che vogliate una zuppa più o meno brodosa. Fate insaporire per circa un quarto d’ora, e a cottura ultimata aggiungete l’origano e il prezzemolo tritato. Servite in fondine nelle quali avrete disposto delle fette di pane biscottato.

Nota

Una variante di questo piatto è di servire i fagioli con la pasta (in questo caso dei “tubbettielli”, cioè i tubetti o ditalini). Prendete la quantità di fagioli per due persone: quattro mestoli di fagioli, aggiungete o del brodo di dado o del brodo vegetale o semplicemente dell’acqua. Portate a ebollizione e versate (sempre per due persone) due tazzine di tubetti o ditalini. Aspettate la cottura della pasta e servite aggiungendo un pizzico di pepe bianco.