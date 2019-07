La ricetta napoletana delle “Zucchine trifolate”

Un contorno fresco e saporito, da preparare per un pranzo o una cena estivi. Le zucchine trifolate sono un tipico piatto della cucina napoletana, ottimo per accompagnare sia piatti di carne che di pesce. Preparale è molto semplice, vediamo di seguito tutti i passaggi della ricetta.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di zucchine

1 spicchio di aglio

1 ciuffo di prezzemolo

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Procedimento:

Lavate le zucchine e tagliatele a rondelle dello spessore di circa 1/2 centimetro. In una padella fate insaporire dell’olio con uno spicchio di aglio. Appena dorato, eliminate l’aglio e versate le zucchine lasciandole cuocere per circa 5 minuti a fuoco vivace. Coprite con un coperchio e lasciate sul fuoco per altri 10 minuti controllando di tanto in tanto la cottura. Preparate un trito di prezzemolo e aggiungetelo insieme al sale a fine cottura. Mescolate accuratamente, pepate a piacere e servite come contorno.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi