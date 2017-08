Ricette, le zeppoline di mare: amate tutti e semplici da preparare

Rientrati in città già sentiamo la mancanza della nostra amata “isola sperduta”. L’odore del mare, il profumo dei capperi, il dolce far nulla, i pescatori, i fichi, il pesce…. In compenso, una volta rientrati, abbiamo avuto una piacevole sorpresa.

Conoscete la lattuga di mare?

La lattuga di mare è un’alga comune del Mar Mediterraneo. Ormai sono anni che si riproduce con molta difficoltà. Ma oggi ne abbiamo trovata un bel pò, l’abbiamo raccolta, pulita ed abbiamo preparato le zeppoline di mare!

Le zeppoline di mare sono una ricetta (vegan) dello street food partenopeo. Amata da tutti, grandi e piccini, dal successo garantito. Semplici e veloci da preparare.

Nochef.it vi spiega come farle….

Ingredienti:

Farina, 500 gr

Lattuga di mare, 140 gr

Acqua, 400/500 ml

Lievito di birra, un panetto (io ho usato quello in polvere, una bustina)

Sale, quanto basta

Olio di semi di arachidi, per friggere

Procedimento

Ponete all’interno di un recipiente la farina e formate una fontana.

Sciogliete il lievito in un pò di acqua tiepida e ponetelo al centro della fontana.

Aggiungete l’acqua, poco per volta, un pizzico di sale (lontano dal lievito!) e cominciate a lavorare l’impasto con le mani.

Continuate fino ad esaurimento di tutta l’acqua e fino a quando l’impasto non risulterà elastico.

Lasciate lievitare per circa due ore, coprendo con un panno pulito. Amalgamate bene e lasciate lievitare ancora per circa trenta minuti.

Mettete a riscaldare abbondante olio di semi di arachidi in una padella dai bordi molto alti e, quando ben caldo, aiutandovi con le punte di due cucchiai, create le zeppoline immergendole direttamente nell’olio.

Come fare le zeppoline di mare

Fate dorare a fiamma non troppo alta, girandole di tanto in tanto. Una volta pronte, scolate bene e spolverizzatele di sale (e anche pepe se volete) a piacere.

Impiattate e servite ancora ben calde!

Buon Appetito!