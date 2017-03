Triangoli di sfoglia salati con ricotta e formaggio

Dopo la versione dolce (clicca qui per la ricetta), ecco come realizzare la versione salata dei golosi triangoli di pasta sfoglia con ricotta.

Gustosi e ripieni di formaggio filante, sono perfetti come antipasto per una cena informale.

Vediamo insieme come prepararli:

INGREDIENTI:

Un rotolo di pasta sfoglia fresca rettangolare, 150 gr di ricotta, 1 cucchiaio colmi di parmigiano grattugiato, 80-100 gr di scamora affumicata tagliata a piccoli cubetti (o altro formaggio dolce filante), pepe q.b.,

Per completare: Latte e semi di sesamo

PREPARAZIONE:

Mettete la ricotta (ben asciutta) in una terrina, aggiungete un poco di pepe e mescolate, poi unite anche il parmigiano e la scamorza. Mescolate.

Srotolate la sfoglia e, con una rondella per pizza, dividetela in tanti quadrati (prendete le misure prima per ottenerli tutti uguali).

Distribuite al centro di ogni quadratino di sfoglia un cucchiaino di ricotta ai formaggi

Spennellate con il latte tutti i lati dei quadrati, poi ripiegateli a metà formando dei rettangoli. Sigillate benissimo i bordi, ripiegandoli anche verso l'alto. Premete bene, anche con i rebbi di una forchetta. Bucherellate poco la superficie.

Infine spennellate la superficie dei triangoli con altro latte e cospargeteli di semi di sesamo.

Trasferiteli su una leccarda (foderata con carta forno) e cuocete in forno già caldo a 180° per circa 20-25 minuti o finché i triangoli non saranno ben gonfi, dorati e croccanti.