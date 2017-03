I triangoli di sfoglia dolci con ricotta e cioccolato sono molto golosi e perfetti come dolcetto dell'ultimo minuto, quando non c'è tempo (o voglia) di armeggiare troppo .

Vediamo insieme come prepararli:

INGREDIENTI:

Un rotolo di pasta sfoglia fresca rettangolare, 150 gr di ricotta, 2-3 cucchiai colmi di zucchero, circaa 50 gr di gocce di cioccolato fondente (o cioccolato tritato fine al coltello

Per completare: Latte e zucchero di canna q.b.

PREPARAZIONE:

Mettete la ricotta (ben asciutta) in una terrina, aggiungete un cucchiaio di zucchero alla volta e mescolate. Assaggiate prima di aggiungere il successivo per verificare se la dolcezza incontra i vostri gusti.

Srotolate la sfoglia e, con una rondella per pizza, dividetela in tanti quadrati (prendete le misure prima per ottenerli tutti uguali).

Distribuite al centro di ogni quadratino di sfoglia, un cucchiaino di ricotta, poi aggiungete sopra una manciata di gocce di cioccolato.

Spennellate con il latte tutti i lati dei quadrati, poi ripiegateli a metà formando dei rettangoli. Sigillate benissimo i bordi, ripiegandoli anche verso l'alto. Premete bene, anche con i rebbi di una forchetta.

Infine spennellate la superficie dei triangoli con altro latte e cospargeteli di zucchero di canna.

Trasferiteli su una leccarda (foderata con carta forno) e cuocete in forno già caldo a 180° per circa 20-25 minuti o finché i triangoli non saranno ben gonfi, dorati e croccanti.