La treccia di sfoglia con friarielli napoletani (e provola) è una torta salata davvero golosa, ma anche molto bella da portare in tavola. Un piatto dal successo assicurato.

Come sempre, il primo consiglio è quello di usare materie prime di ottima qualità.

INGREDIENTI

2 rotoli di pasta sfoglia fresca rettangolare, 300 gr di friarielli napoletani già cotti e freddi (consiglio per la cottura: dopo averli lavati, soffriggeteli in padella con olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio e salate poi quasi a fine cottura. Dovranno essere ben morbidi), 150 gr di provola affumicata ben gocciolata (oppure fiordilatte o altro formaggio filante), latte per spennellare, semi di sesamo q.b.

PREPARAZIONE

Per prima cosa stendete uno dei due rotoli di pasta sfoglia, senza privarlo della carta forno presente in confezione.

Dividetelo idealmente in tre rettangoli (in senso orizzontale) e distribuite al centro di ogni rettangolo una fila di friarielli, lasciando liberi i bordi, come vedete in foto. Sistemate su ogni fila di friarielli la provola tagliata a cubetti. Spennellate con del latte tutti i pezzi di sfoglia non coperti dalla verdura e poi coprite tutto delicatamente con il secondo rotolo di sfoglia, in modo da ottenere tre cordoncini ripieni (foto due). Sigillate benissimo tutti i bordi. A questo punto, con una rondella per pizza, separate i cordoncini con due tagli, lasciando però intatto uno dei bordi superiori (lato corto della sfoglia). Sigillate bene la sfoglia dove avete effettuato i tagli.

Ora procedete intrecciando i cilindri, alternandoli man mano fino a formare la classica treccia. Sigillate bene la chiusura della treccia, poi spennellate tutto con un po' di latte e completate con i semi di sesamo. Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 40 minuti. Se la superficie della sfoglia inizia a dorare troppo in cottura, copritela con un foglio di carta alluminio e proseguite la cottura finché anche la sfoglia all'interno non sarà ben cotta (verificate con uno stuzzicandenti prima di sfornare).

Sfornate la vostra treccia di sfoglia, lasciatela assestare per qualche minuto e poi servitela calda e filante.