Ricette pasquali: come fare il tortano secondo Poppella|VIDEO

Questa volta è il Tortano soffice, alto e gustoso. Il tortano è una delle ricette più famose della cucina napoletana per festeggiare la Pasqua, un impasto arricchito dallo strutto e farcito con salumi e formaggi, da presentare già tagliato a fette, perfetto sia caldo che freddo da portare in tavola per la gioia di tutti. Non c'è Pasqua senza tortano a Napoli.

