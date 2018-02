Torta soffice allo yogurt e nocciole

La torta allo yogurt e nocciole è un dolce sofficissimo e molto goloso, perfetto per la colazione o la merenda... ma adatto anche come gustoso dopo cena. Ideale anche da regalare, dal successo assicurato!

INGREDIENTI (stampo 20 cm)

2 uova a temperatura ambiente

130 gr di zucchero

1 vasetto di yogurt alla nocciola (non freddo)

90 ml di olio di semi

170 gr di farina

50 gr di granella di nocciole

2 cucchiai di liquore all'amaretto

10 gr di lievito per dolci

PREPARAZIONE

Montate le uova con lo zucchero, fino a farle diventare chiare e spumose. Aggiungete lo yogurt, l'olio e il liquore all'amaretto e mescolate. Unite anche la farina setacciata con il lievito e mescolate ancora. Infine aggiungete la granella di nocciole.

Versate il composto in uno stampo rivestito di carta forno (oppure imburrato e infarinato) e cuocete in forno già caldo a 175° per circa 35 minuti (prima di sfornare, fate la prova cottura con un stecchino che, infilato nel cuore del dolce, dovrà uscirne asciutto).

Lasciate raffreddare, poi sformate il dolce sul piatto da portata e decorate con zucchero a velo (o glassa al cioccolato, se preferite).

NOTE:

Per rendere più golosa la vostra torta, potete aggiungere qualche cucchiaiata di crema spalmabile alle nocciole in superficie prima di infornare. In questo caso, quando preparate il dolce, portate la farina a 200 gr per rendere l'impasto più compatto ed evitare che la crema cada sul fondo in cottura.