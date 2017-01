Ricetta della torta salata con patate e formaggi

INGREDIENTI (pirofila 22 x 22) :

1 rotolo di pasta sfoglia fresca, 700 gr circa di patate, 250-300 gr tra provola affumicata e fiordilatte ben gocciolati (al posto di uno dei due latticini, potete optare anche per un formaggio semi piccante o per 200 gr di ricotta o stracchino, che renderanno la torta ancora più cremosa), 50 gr di parmigiano grattugiato, sale, circa 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva, spezie a piacere (noi abbiamo utilizzato rosmarino e semi di finocchio).

PROCEDIMENTO:

Pelate e lavate le patate, tagliatele a cubetti non troppo grandi e cuotele in acqua bollente e salata per una decina di minuti. Colatele bene e lasciatele raffreddare in una terrina capiente, poi conditele con l'olio e le spezie.

Aggiungete la provola e il fiordilatte tagliati sempre a cubetti, unite anche 3/4 del parmigiano e mescolate delicatamente. Srotolate la pasta sfoglia e trasferitela (senza eliminare la carta forno presente in confezione) in una pirofila da forno. Ripiegate verso l'interno gli avanzi di sfoglia sui bordi e poi versate le patate con i formaggi. Distribuite bene il ripieno e completate con altro parmigiano in superficie e ancora un filo d'olio.

Cuocete in forno a 180° per circa 40 minuti o finché la sfoglia non sarà ben cotta e dorata (verificate che sia cotta uniformemente anche la base). Sfornate, lasciate riposare la torta per un paio di minuti e poi servite calda e filante.

NOTE:

Come anticipato, la scelta (e la quantità) dei formaggi può variare secondo i gusti.