Torta salata ai formaggi: ricetta veloce

Questa torta salata veloce ai formaggi si preapara in pochissime mosse e non richiede tempi di lievitazione, è quindi un'ottima idea salva cena ed perfetta anche per svuotare il frigo da qualche residuo di formaggi.

INGREDIENTI:

3 uova a temperatura ambiente

230 gr di farina + 20 gr di fecola di patate

200 ml di latte a temperatura ambiente (per la torta in foto abbiamo usato quello scremato)

70 ml di olio di semi

un pizzico di sale

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

250 gr circa di formaggi misti (per la torta in foto abbiamo usato scamorza e provola affumicata, ma potete usare anche formaggi semipiccanti)

semi di sesamo e finocchio q.b.

PREPARAZIONE

Con le fruste elettriche montate per un paio di minuti le uova, poi aggiungete il sale, il latte e l'olio e mescolate ancora brevemente.

Aggiungete ora la farina setacciata con fecola e lievito istantaneo. Mescolate con una spatola.

Infine unite il parmigiano e i formaggi e mescolate.

Versate tutto il composto in una tortiera (cm 20-22) foderata con carta forno. Distribuite sulla superficie i semi di sesamo e finocchio e poi cuocete in forno già caldo a 180° per circa 30-35 minuti.

Verificate la cottura con uno stecchino che, infilato nella torta salata, dovrà uscirne asciutto.

Sfornate, lasciate intiepidire qualche minuto e poi servite.