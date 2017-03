Torta di ricotta cocco e cioccolato: soffice e golosa

La torta di ricotta, cocco e cioccolato è soffice, profumatissima e golosa. Vediamo insieme come prepararla

INGREDIENTI (stampo 22 cm)

3 uova a temperatura ambiente

130 gr di zucchero

250 gr di ricotta (non troppo fredda)

180 gr di farina

120 gr di farina di cocco (cocco grattugiata)

80 ml di olio di semi

1 bustina di lievito vanigliato per dolci

100 gr di gocce di cioccolato fondente fredde di freezer(per la torta in foto abbiamo usato del fondente al 99% tritato al coltello, ma potete usarne anche uno al 70)

zucchero a velo

PREPARAZIONE

Mescolate la ricotta con lo zucchero con una frusta elettrica, unite poi un uovo alla volta e l'olio.

Unite poi la farina di cocco e la farina 00 setacciata con il lievito e mescolate con una spatola.

Infine unite le gocce di cioccolato (che avrete tenuto in freezer almeno per tre ore prima di usarle) leggermente infarinate. Mescolate e versate tutto in una tortiera imburrata e infarinata oppure rivestita di carta forno.

Cuocete in forno già a temperatura a 170° per 35-40 minuti. Verificate la cottura con uno stecchino che, infilato nel dolce, dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare, sformate e, se lo gradite, completate con poco zucchero a velo.