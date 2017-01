Torta di ricotta e cioccolato: soffice e golosa

Questa torta con impasto alla ricotta, cacao e cioccolato è perfetta per una colozione davvero golosa. Vediamo insieme come prepararla:

INGREDIENTI (stampo 20 cm, bordi alti)

180 gr di farina, 20 gr di cacao amaro, 2 uova a temperatura ambiente, 170 gr di ricotta asciutta, 130 gr di zucchero, 40 ml di olio di semi, 80 ml di latte (oppure 50 ml di latte + 30 ml di succo d'arancia), 1 bustina di lievito per dolci, 50 gr di gocce di cioccolato o cioccolato fondente tagliato al coltello (mettete il cioccolato in congeltore almeno mezz'ora prima di iniziare la preparazione del dolce).

PROCEDIMENTO

Montante a lungo le uova con lo zucchero, il composto dovrà risultare gonfio e chiaro, aggiungete poi, mescolando con le fruste a bassa velocità, la ricotta, poi l'olio e il latte a filo (ed eventualmente il succo d'arancia).

Aggiungete la farina setacciata con il lievito e il cacao in 3-4 volte, sempre mescolando a bassa velocità. Il composto dovrà risultare cremoso e abbastanza sodo, ma lavorabile. Se trovate che vi sia venuto eccessivamente duro, aggiungete ancora qualche cucchiaio di latte.

Infine aggiungete il cioccolato e mescolate molto delicatamente.

Versate il composto in uno stampo tondo foderato con carta forno (oppure ben imburrato e infarinato), cuocete in forno già caldo a 170° per circa 40-45 minuti (fate sempre la prova stecchino, che infilato nel dolce dovrà uscirne asciutto).

Sfornate il dolce e lasciatelo raffreddare completamente, poi sformatelo e completate con poco zucchero a velo.