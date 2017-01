Torta di patate e scarole: croccante, cremosa e golosa

Semplice e deliziosa, questa torta di patate ripiena di scarole è un piatto unico goloso e semplice da preparare. Un "gattò" napoletano rivisitato, farcito con gustose verdure saltate in padella.

Vediamo come realizzarlo:

INGREDIENTI (per 4 persone)

„1 kg di patate, 30 gr di burro, 1 uovo, 80 gr di parmigiano grattugiato, mezzo bicchiere di latte a temperatura ambiente (o quanto ne richiederà l’impasto di patate), pangrattato, sale e pepe (facoltativo) qb

Per la farcitura: 1 scarola liscia grande, 15-20 olive nere denocciolate, due manciate di capperi dissalati, 1 spicchio d'aglio, olio e.v.o., sale q.b.

PREPARAZIONE:

„1. Pulite e lavate le scarole, lessatele in acqua salata per qualche minuto, scolatele bene. Fate soffriggere l'aglio con l'olio in una padella ampia, versatevi dentro le scarole, le olive tagliate a metà e i capperi. Fate cuocere a fuoco dolce per circa 20 minuti, salate solo se necessario poco prima che la cottura sia ultimata. Lasciate intipiedire.

Sbucciate e lavate le patate, tagliatele a grossi tocchetti e fatele lessare in acqua bollente (verificate la cottura con una forchetta). Scolatele e trasferitele in una ciotola capiente, passatele con uno schiacciapatate (o schiacciatele con una forchetta), aggiungete subito il burro a pezzetti e mescolate, poi unite l'uovo, il latte, il parmigiano e mescolate ancora. A questo punto salate, pepate e mischiate bene. Il composto deve risultare compatto ma morbido.





Ora componete la torta:

Imburrate una pirofila (quella in foto è 20x20), e ricopritela con un po' di pangrattato. Distribuite metà dell'impasto di patate e livellate, farcite con le scarole (leggermente scolate per evitare che ci sia liquido in eccesso) e poi completate con l'impasto di patate rimanente. Completate con una spolverata di pangrattato e fiocchetti di burro da distribuire qui e là sulla superficie (come vedete in foto).

Cuocete a 180° per 30-35 minuti, poi completate la cottura per un'altra decina di minuti alzando la temperatura a 200°. Si dovrà formare una crosticina dorata e croccante.

