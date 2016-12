Ricetta della torta di nocciole

La torta di nocciole è una golosa merenda molto semplice da preparare, ma è indicata anche come base per torte da farcire e decorare.

Vediamo come realizzarla:

INGREDIENTI stampo 20-22 cm:

2 uova a temperatura ambiente, 100 gr zucchero di canna, 100 gr di farina, 70 gr di farina di nocciole (o nocciole pelate e tostate tritate finissime), 70 ml di olio di semi, 4 cucchiai di yogurt alla nocciola, 1 bustina di lievito per dolci

PREPARAZIONE

Muffins alla nocciola con glassa al cioccolato

Montate bene, con le fruste elettriche o in una planetaria, le uova con lo zucchero, dovrete ottenere una crema chiara e omogenea. Aggiungete poi lo yogurt e l'olio, mentre continuate a mescolare con le fruste elettriche a bassa velocità, unite anche la farina setacciata con il lievito e infine la farina di nocciole, mescolando sempre con le fruste a bassa velocità.

Trasferite il composto in uno stampo imburrato e infarinato oppure foderato con carta forno. Cuocete in forno già caldo a 180 gradi per circa 40 minuti. Il tempo di cottura dipenderà anche dal vostro forno, quindi fate sempre la prova "stecchino" (che infilato nel dolce dovrà uscirne asciutto) prima di sfornare.

Sformate il dolce sul vassoio solo una volta che si sarà raffreddato. Completate con poco zucchero a velo oppure con cacao amaro prima di servire.

Se invece volete utilizzare il dolce come base, tagliatelo in 3 fette in senso orizzontale (come vedere in foto) e poi farcitelo e decoratelo a piacere (noi vi suggeriamo ripieni al cioccolato, perfetti per questo tipo di torta). Per bagnarla, andrà benissimo un poco di liquore allungato con acqua o, se ci sono bambini, del semplice latte al cioccolato.

“