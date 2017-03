Ricetta della torta al mascarpone, limone e limoncello

Soffice e profumatissima, questa torta con impasto al mascarpone aromatizzata al limone e limoncello è perfetta da gustare a colazione, merenda, ma anche come goloso dopopasto.

Per realizzarla occorrono davvero poco tempo e pochissime mosse. Vediamo insieme come fare

INGREDIENTI (stampo 24 cm)

3 uova a temperatura ambiente

250 gr di farina

130/150 gr di zucchero (variate in base a quanto amate il "dolce")

250 gr di mascarpone (non troppo freddo)

buccia di 2 limoni biologici

succo di un limone bio grande (circa 50-60 ml)

50 ml di limoncello

1 bustina di lievito per dolci

zucchero a velo q.b.

PREPARAZIONE:

Montate le uova con lo zucchero con una frusta elettrica finché non saranno diventate cremose, chiare e spumose. Aggiungete il mascarpone morbido (lavoratelo un minuto con un cucchiaio) e la buccia lavata e grattugiata dei limoni, mescolate con le fruste a bassa velocità.

Infine, alternandoli, aggiungete in più riprese la farina setacciata con il lievito, il succo di limone e il limoncello. Mescolate sempre con le fruste al minimo della velocità.

Trasferite il composto in uno stampo tondo ben imburrato e infarinato oppure rivestito con carta forno. Cuocete il dolce in forno già caldo a 175° per circa 35-40 minuti. Prima di sfornare fare sempre la prova stecchino che, infilato nel dolce, dovrà uscirne asciutto.

Una volta che la torta al mascarpone, limone e limoncello si sarà raffreddata, sformatela su un piatto da portata. Completate, se vi piace, con poco zucchero a velo e servite a fette.