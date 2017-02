Torta di brisée con crema al cioccolato e mandorle

Un dolce golosissimo e semplice da preparare. Vediamo insieme come prepararlo:

INGREDIENTI:

Un rotolo di pasta brisée fresco, 1/2 litro di crema pasticcera al cioccolato fondete (cliccate qui per ingredienti e procedimento) , 30-40 gr di mandorle a lamelle, latte per spennellare, zucchero a velo per decorare.

PROCEDIMENTO:

Srotolate la pasta brisée e, senza eliminare la carta forno presente in confezione, trasferitela in uno stampo tondo basso di 24-26 cm. Bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta e poi versate all'interno la crema pasticcera a temperatura ambiente.

Ripiegate sui bordi la brisée in eccesso (se è troppa tagliatene un po' prima di ripiegarla), spennellatela con un poco di latte. Distribuite le mandorle a lamelle sulla superficie della crema.

Cuocete in forno già a temperatura a 180° per circa 40 minuti. La crema tenderà a gonfiarsi in cottura, ma poi si sgonfierà una volta fuori dal forno. In ogni caso, create un bel bordo di brisée che trattenga la crema evitando che fuoriesca.

Sfornate, lasciate raffreddare, trasferite la "crostata" su un piatto da portata e completate con poco zucchero a velo.