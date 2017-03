Torta 7 vasetti al pistacchio e limone

La torta allo yogurt, pistacchio e limone è una variante golosa della classica (e già buonissima) torta "7 vasetti".

Un dolce ottimo da mangiare a merenda o a colazione, ma che si presta bene anche come base da farcire con le più svariate e golose creme.

Per dosare gli ingredienti, anche in questo caso, si usa un pratico vasetto di yogurt da 125 gr(sempre lo stesso, una volta svuotato).

INGREDIENTI (stampo 22-24 cm)

3 uova a temperatura ambiente, 1 vasetto di yogurt al pistacchio (non troppo freddo), 2 vasetti di zucchero (riducete a 1 se non amate le torte estremamente dolci), 1 vasetto di olio di semi, 1 vasetto di farina, 1/2 vasetto di fecola di patate, 1 e 1/2 vasetti di pistacchi tostati non salati ridotti in farina (noi abbiamo ridotto in farina con un mixer della granella di pistacchio, circa 120 gr), 20 gr di granella di pistacchi, 1 bustina di lievito per dolci, buccia (ben lavata) grattugiata di un limone biologico, zucchero a velo.

PREPARAZIONE

Montate, con un una planetaria o con le fruste elettriche, le uova con lo zucchero fino a farle diventare una bella crema chiara e spumosa, unite poi (sempre con le fruste in movimento), lo yogurt al pistacchio e l'olio.

A questo punto unite la farina e la fecola setacciate con il lievito e aggiungete la buccia grattugiata del limone. Unite anche la farina di pistacchi. Mescolate con la planetaria (o con una frusta elettrica a bassa velocità) fino ad ottenere un impasto omogeneo e versate tutto in uno stampo da 24 cm ben imburrato e infarinato (oppure foderato con carta forno). Decorate la superficie con la granella di pistacchi.

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 35-40 minuti, finché il dolce non sarà ben gonfio e cotto. Verificate sempre che la cottura sia ultimata con uno stecchino, che una volta infilato nella torta dovrà uscirne asciutto.

Fate raffreddare la vostra torta, sformatela sul piatto da portata e spolverizzatela con zucchero a velo.

Se preferite, farcite la vostra torta 7 vasetti al pistacchio e limone con una crema spalamabile al pistacchio, una crema pasticcera al limone, una marmellata di limone oppure con una crema allo yogurt.