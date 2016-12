Torcetti di sfoglia al prosciutto: antipasto veloce e sfizioso

I torcetti di sfoglia sono veloci da preparare, sfiziosi e golosi: perfetti come antipasto anche nei giorni di festa

INGREDIENTI (12 torcetti)

1 rotolo di pasta sfoglia fresca rettangolare, 100 gr di prosciutto cotto, 80-100 gr di formaggio spalmabile, latte q.b. per spennellare, parmigiano grattugiato e semi di sesamo per decorare (facoltativi)

PROCEDIMENTO:

Srotolate la pasta sfoglia direttamente sulla leccarda da forno, senza eliminare la carta forno presente in confezione. Con una spatola o con il dorso di un cucchiaio distribuite il formaggio spalmabile su tutta la superficie, poi copritene metà con il prosciutto cotto (come vedete in foto).

Ripiegate la sfoglia su se stessa (come vedete in foto) e poi con una rondella per pizza (oppure con un coltellino) tagliate delle strisce tutte uguali. Adesso attorcigliate ogni striscia arrotolandola con le dita dalle due estremità.

Spennellate i torcetti con un poco di latte e decorate con parmigiano grattugiato e semi di sesamo (oppure di papavero o altre spezie).

Cuocete in forno già a temperatura a 180° per circa 20 minuti o finché i torcetti non saranno ben dorati.

Sfornate, lasciate assestare pochi minuti e servite.