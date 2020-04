“Shirataki noodles alla colatura di alici di Cetara”: la video-ricetta di Enrico Schettino

Una ricetta speciale che coniuga la leggerezza degli shirataki e la delicatezza della colatura di alici. Gli shirataki sono dei noodles, tipici della tradizione orientale da oltre 2000 anni, ma sempre più diffusi in occidente ultimamente per le loro caratteristiche organolettiche. Gli shirataki sono anche conosciuti come “pasta a calorie zero”, perché composti di acqua e glucomannano, tratto dalla radice di Konjak, ricca di fibre. Le calorie per 100 gr di pasta sono circa 10.

Benefici degli shirataki:

apporto calorico quasi nullo

sono senza glutine

pochi carboidrati e pochi grassi

ricco di calcio, zinco, fosforo, manganese, cromo

10% di apporto proteico

favorisce il senso di sazietà

diminuisce il senso di stanchezza e astenia

favorisce il transito intestinale

riduce il colesterolo grazie al glucomannano.

Per non snaturare le caratteristiche di questo piatto, ho fatto molta attenzione alla scelta dei condimenti. Mi sono orientato su ingredienti semplici, con un filo d’olio extravergine, con del succo di limone, pistacchi, wasabi e pepe e colatura di alici. Cetara è la patria delle alici, ma anche del tonno rosso. La colatura si ottiene dalle acciughe che vengono disposte in una botte con sale marino, e fermentano per un periodo che va tra i 5 ed i 10 mesi. L’umami che ne deriva ha un sapore intenso e molto sapido, perfetto per insaporire gli shirataki noodles che, di per se, hanno ben poco sapore. Un piatto semplice e leggero, molto fresco: per questo motivo l’ho intitolato “Benvenuta Primavera”.

LA RICETTA

Ingredienti:

Shirataki 200 gr

Colatura di alici

3 cucchiai

Olio di oliva

5 cucchiai

Pistacchi 20 gr

aglio 1/2 spicchi

prezzemolo qb

wasabi qb

limone qb

pepe qb

Procedimento:

Fare bollire una pentola di acqua e immergere per 2 minuti gli shirataki. Una volta scolati, togliere la pentola dal fuoco e conservare un po’ di acqua di cottura. Preparare a parte aglio, prezzemolo, limoni di sorrento, olio extra vergine e colatura di alici. Far saltare gli shirataki sul fuoco in una padella, aggiungendo un cucchiaio di acqua calda di cottura, due cucchiai di olio extravergine di oliva ed un pizzico di wasabi, per sentire il sapore forte del Giappone. Aggiungere altra colatura di alici, prezzemolo, pistacchio e pepe. Impiattare e gustare.

LA VIDEO- RICETTA:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.