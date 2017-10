La ricetta della sfogliatella tra miti e leggende

Pasticceria, miti e leggende da "Mazz" in via dei Tribunali, dove lo scrittore Amedeo Colella e il pasticcere Guglielmo Mazzaro hanno dato vita a un incontro che ha spaziato dal cooking show alla ricostruzione storica dei principali dolci della trazioe partenopea. Amedeo Colella ci spiega le origini di pastiera, babbà e caprese, mentre Mazzaro ci mostra la ricetta per il ripieno della sfogliata. (La base musicale è "The Lounge" da bensound.com)