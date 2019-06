La ricetta napoletana della "Scarola ‘mbuttunat"

La scarola imbottita o ‘mbuttunata, come viene chiamata a Napoli, è un piatto tipico della tradizione culinaria partenopea. La ricetta di origine contadina prevede l’utilizzo di una scarola riccia che viene farcita con uvetta, acciughe, olive, pinoli e prezzemolo, e cotta nel forno. Il risultato è un piatto leggero ma dal sapore intenso. La scarola imbottita può essere servita come contorno o come secondo. Senza le acciughe è un ottimo piatto adatto anche ai vegetariani. Cucinarla è semplicissimo, vediamo come si prepara.

Ingredienti per 4 persone:

6 cespi di scarola riccia

100 gr di scarola ricca

100 gr di pangrattato

150 gr di olive di Gaeta

1 spicchio di aglio

20 gr di uva sultanina

20 gr di pinoli

3 filetti di acciughe

1 ciuffo di prezzemolo

olio extravergine di oliva

sale

Procedimento:

Lavate bene la scarola eliminando le eventuali foglie esterne rovinate. Fatela sbollentare in abbondante acqua per pochi minuti. Scolatela con una schiumaiola facendo molta attenzione a non romperla. Mettete da parte e fate raffreddare. In una padella scaldate un filo d’olio con l’aglio, le olive tagliate a pezzetti, metà dose del pangrattato e i pinoli. Amalgamate per bene e poi aggiungete i filetti di acciughe, l’uva sultanina che avrete tenuto qualche minuto in acqua, il prezzemolo e un pizzico di sale. Togliete il composto dal fuoco e usatelo per imbottire il centro dei cespi di scarola. Facendo sempre attenzione a non romperli chiudete i cespi con un filo da cucina. Rivestite una teglia con della carta da forno, disponeteci le scarole, spolverate con il restante pangrattato, un filo d’olio e infornate per 25 minuti in forno preriscaldato a 190°C. Possono essere servite anche fredde.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi