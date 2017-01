Ricetta del rotolo morbido di pizza con ricotta e spinaci

Ecco la ricetta per preparare un rotolo morbido di pizza con un ripieno goloso di ricotta e spinaci.

Un'ottima soluzione per cene informali, sia come piatto "principale" che come stuzzichino o antipasto. Come sempre vi consigliamo di scegliere materie prime di ottima qualità.

INGREDIENTI:

Per l'impasto: 250 gr di farina 00, 50 gr di farina manitoba, 3 cucchiai di olio e.v.o., acqua tiepida circa 200 ml, sale q.b., 1/2 cubetto di lievito di birra

Per il ripieno: 200 gr di ricotta, 1/2 kg di spinaci, sale q.b., una manciata di parmigiano grattugiato.

PREPARAZIONE:

1. Preparate l'impasto morbido di pizza: disponete le farine a fontana su una spianatoia, versatevi al centro il lievito disciolto in un po' di acqua tiepida, unite il sale e l'olio e lavorate energicamente. Continuate a lavorare per una decina di minuti aggiungendo altra acqua tiepida un po' alla volta finché l'impasto non sarà compatto, liscio ed elastico. Lasciate lievitare il panetto in ambiente tiepido, coperto da uno strofinaccio pulito, per almeno 2 ore.

2.Intanto lavate bene gli spinaci e lessateli in acqua bollente e salata. Scolateli molto bene, devono prerdere tutta l'acqua in eccesso, e lasciateli raffreddare, poi mescolateli con la ricotta e il parmigiano grattugiato.

3. Ungete una teglia da forno con un poco di olio (oppure foderatela con carta forno), stendete l'impasto dandogli una forma rettangolare. Ricoprite la superficie con il ripieno di spinaci e ricotta, fate attenzione a lasciare liberi i bordi.



4. Arrotolate delicatamente l'impasto e chiudete bene le estremità. Spennellate il rotolo con un po' d'olio e infornate (forno già a temperatura) a 200° per circa 20-25 minuti (il tempo di cottura dipenderà dallo spessore della sfoglia e anche dal vostro forno, quindi controllate spesso). Verificate, comunque, con uno stecchino la cottura degli strati di pasta centrali.

4. Una volta sfornato, lasciate riposare per 15 minuti coperto con un panno di cotone pulito. Tagliate a fette e servite.