Ricetta Plumcake allo yogurt e amarene

Il plumcake allo yogurt e amarene è il dolce perfetto per una colazione super golosa.

INGREDIENTI

3 uova a temperatura ambiente

2 vasetti di yogurt all'amarena (o ciliegia - 250 gr) NON freddi di frigo

210 gr di farina

40 gr di fecola di patate

80 ml di olio di semi

150 gr di zucchero

buccia grattugiata di mezzo limone bio

1 bustina di lievito vanigliato per dolci

4-5 cucchiai di sciroppo di amare

circa 15 amarene sciroppate molto fredde (meglio se le tenete in freezer un'ora prima di utilizzarle)

Per decorare: zucchero a velo e sciroppo di amarene

PREPARAZIONE

Montante le uova con zucchero con una frusta elettriche finché non saranno diventate chiare e spumose, aggiungete lo yogurt e continuate a mescolare con le fruste elettriche al minimo della potenza oppure con una frusta a mano.

Unite ora anche l'olio e la buccia di limone. Poi, un cucchiaio alla volta, unite lo sciroppo di amarene alternandolo alla farina setacciata con fecola e lievito. Mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo.

Versate l'impasto in uno stampo da plumcake imburrato e infarinato (oppure rivestito di carta forno), aggiungete sulla superficie le amarene sciroppate fredde e leggermente infarinate (potete anche tagliarle a metà, saranno più leggere e scenderanno meno nell'impasto). Cuocete in forno già caldo a 175° per 35-40 minuti. Verificate sempre la cottura prima di sfornare con uno stecchino che, infilato nel dolce, dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare il plumcake, sformatelo e completate con zucchero a velo in superficie e, se volete, con un filo di sciroppo alle amerene sulle fette che andrete a servire.