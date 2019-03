La ricetta dei peperoncini verdi alla napoletana

I peperoncini verdi sono una variante di peperoncini tipici del Sud Italia, e in ogni Regione assumono un nome diverso. Solitamente vengono raccolti prima della loro completa maturazione e per questo hanno un colorito verde acceso. Sono anche chiamati “friggiarielli” o “puparuncielli ‘e ciummo” (peperoncini di fiume) perché crescono tipicamente nella vicinanze dei fiumi. A Napoli si friggono nell’olio con i pomodorini, l’aglio e il basilico, e sono ideali per accompagnare secondi di carne, per condire la pasta o per farcire panini. Nonostante il loro sapore un pò amarognolo (addolcito dal pomodoro), sono un contorno davvero squisito considerato una vera e propria istituzione nella cucina napoletana. Per chi volesse cucinare questa prelibatezza tipica napoletana, ecco la ricetta tradizionale.

Ingredienti per 4 persone:

500 gr di peperoncini verdi

400 gr di pomodorini del Piennolo

1 spicchio di aglio

qualche foglia di basilico

sale

olio extravergine di oliva

Procedimento:

Lavate i peperoncini e privateli del picciolo. Metteteli a friggere in poco olio con lo spicchio di aglio tagliato a metà. Tagliate i pomodorini a tocchetti e aggiungeteli in padella quando i peperoncini si saranno coloriti. Fate cuocere per qualche minuto. Prima di servire, salate e aggiungete il basilico triturato grossolanamente al coltello. Sono buoni anche freddi.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi