Pasta al forno con ricotta, broccoli e mozzarella: golosa e filante

La pasta al forno con ricotta, broccoli e mozzarella è un piatto ricco e goloso ma anche molto semplice da preparare.

INGREDIENTI:

300 gr di pasta (tipo fusilli o penne rigate), 500 gr di broccoli baresi (peso già puliti), 250-300 gr di ricotta, 200 gr di mozzarella o fior di latte (tenetela in frigo un paio d'ore prima di utilizzarla), parmigiano grattugiato q.b., olio extra vergine di oliva, uno spicchio d'aglio, peperoncino q.b. (se piace e non ci sono bambini)

PREPARAZIONE (per 4-5 persone):

1. Pulite i broccoli tagliando la parte dura dei gambi e separando le cime. Lavateli per bene e poi lessateli pochi minuti in acqua bollente. Con un mestolo forato trasferiteli in un piatto e conservate l'acqua di cottura.

2. Riportate a bollore l'acqua di cottura dei broccoli, salate e versatevi la pasta.

Intanto, in una padella fate imbiondire uno spicchio d'aglio (che poi eliminerete) con 2-3 cucchiai di olio ed un po' di peperoncino (se lo gradite), poi unite i broccoli, mescolate delicatamente, coprite e lasciate cuocere. Aggiungete di tanto in tanto qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta e mescolate. Aggiustate di sale.

4. Scolate la pasta al dente (conservate mezzo bicchiere di acqua di cottura) e conditela a con i broccoli e la ricotta, mescolate sulla fiamma per pochi secondi, unendo anche l'acqua di cottura tenuta da parte e facendo in modo che il tutto si mescoli al meglio.

5. Versate metà della pasta in una pirofila da forno, aggiungete uno strato di mozzarella tagliata a grossi cubotti e il parmigiano grattugiato, coprite con la pasta restante. Completate con abbondante parmigiano grattugiato e cuocete in forno a 200° per 20-30 minuti o comunque finché non si sarà formata in superficie una bella crosticina dorata e croccante.

Sfornate, lasciate assestare pochi minuti e poi servite la pasta calda e filante.