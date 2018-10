La ricetta napoletana delle “Tagliatelle di casa abbuffa pezzenti”

L’arte di arrangiarsi e una grande dose di fantasia da sempre contraddistinguono i napoletani e la loro arte culinaria. Prendi un napoletano in cucina, una dispensa semivuota e pochi ingredienti a disposizione: ne uscirà un capolavoro! Scorrendo le numerosissime ricette partenopee sembra proprio che siano frutto di una grande capacità nel creare piatti squisiti anche con pochi ingredienti, e talvolta non freschissimi. Un esempio sono le “Tagliatelle di casa abbuffa pezzenti”, il piatto di cui parliamo oggi. Pochi ingredienti (pomodori, pane raffermo, olio, aglio e basilico) e tanta fantasia rendono questo piatto di una bontà unica. Prepararlo è molto semplice, vediamo qual è la ricetta.

Ingredienti per 4 persone:

400 gr di Tagliatelle fatte in casa

1 kg di pomodori freschi (in alternativa, pomodori pelati)

250 gr di pane raffermo

olio extravergine di oliva

aglio

basilico

Preparazione:

Potete preparare le tagliatelle in casa (con o senza uovo) oppure comprarle fresche. Se le fate in casa, preparatele la sera prima, in modo da avere la pasta ben asciutta. Preparate una salsa con olio, aglio, pomodori fresco passato e basilico. Sbriciolate del pane molto raffermo e, a parte, in un tegamino, fatelo soffriggere finché non diventa dorato, rimestando continuamente. Lessate le tagliatelle, colatele al dente e conditele con la salsa e il pane soffritto, impiattate e….. buon appetito!

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo, da un’idea di Gianni de Bury, editore Franco Di Mauro