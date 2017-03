Muffin salati "al cucchiao" con patate e formaggio: golosi e velocissimi

Veloci da realizzare e golosissimi, questi muffins salati a base di patate sono perfetti per un cena informale, o da servire in un buffet per una festa in famiglia o tra amici. Piaceranno di certo a grandi e piccini e per prepararli occorre pesare pochissimi ingredienti, per tutti gli altri basterà un semplice cucchiaio come unità di misura.

Allora vediamo come procedere:

INGREDIENTI (per 6 muffins)

200 gr di patate

100 gr di formaggio tipo scamorza affumicata

2 uova

1 cucchiaio di olio di extra vergine di oliva

5 cucchiai colmi di latte

4 cucchiai di farina

1/2 cucchiaio di lievito istantaneo per torte salate

sale q.b.

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

semi di sesamo e finocchio q.b. (facoltativi)

Olio e farina per lo stampo da muffins

PREPARAZIONE:

Per prima cosa, pelate e lavate le patate, poi grattugiatele con una grattugia a fori larghi. Quindi, conl'ausilio di un panno da cucina pulito, strizzate bene le vostre patate grattugiate e mettetele in una terrina. In un'altra territa mettete le uova, l'olio, il latte e il sale e mescolate rapidamente con una frusta a mano, aggiungete poi la farina setacciata, mescolate ancora. Infine aggiungete anche il lievito e mescolate.



Otterete una specie pastella liscia, come vedete in foto. Unite quindi alla pastella le patate grattugiate, il formaggio tagliato a piccoli cubetti, il parmigiano e mescolate con un cucchiaio.

Oliate e infarinate lo stampo da muffins (oppure potete riempire lo stampo con dei pirotti in carta o usare stampini in silicone) e distribuite il composto in 6 cavità, arrivando quasi fino al bordo (come vedete in foto). Completate, se volete, con semi di sesamo, finocchio (o altro).

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 30 minuti. Prima di sfornare fate sempre la prova cottura con uno stecchino che, infilato nei muffins, dovrà uscirne asciutto (attenzione però a non confondervi con il formaggio filante).

Sfornate i muffins, lasciateli raffreddare un poco e poi sformateli e serviteli (tipiedi o freddi, come preferite) .