Muffins al limone con cuore goloso di marmellata

INGREDIENTI PER 8-10 MUFFINS (come in foto)

1 yogurt da 125 gr (bianco o al limone), 50 ml di olio di semi, 135 gr di farina, 1/2 bustina di lievito per dolci, 80 gr di zucchero (per i dolcetti in foto abbiamo utilizzato quello grezzo di canna, il colore dei muffins tende quindi al marroncino), il succo filtrato di un limone e la scorza grattugiata di due (scegliete limoni bio o comunque non trattati), 1 uovo, marmellata di limoni o confettura a piacere fredda di frigorifero (noi abbiamo utilizzato una confettura di ciliegie senza zuccheri aggiunti) zucchero a velo q.b.

PROCEDIMENTO:

In una terrina, montate l'uovo con lo zucchero finché il composto non diventa chiaro e spumoso. Aggiungete prima lo yogurt, la buccia lavata e grattugiata dei limoni, poi l'olio e il succo di limone, sempre continuando a montare con le fruste elettriche. Aggiungete poi in due volte la farina setacciata con il lievito.

Versate il composto in stampini da muffin imburrati e infarinati, oppure rivestiti con degli appositi pirottini (il numero dei muffin dipenderà dalla grandezza dei vostri stampi o pirottini).

Riempite ogni stampino per 3/4, adagiate in superficie un cucchiaino di marmellata ben fredda e cuocete, in forno statico già a temperatura, a 180° per circa 20 minuti. Fate la prova cottura con uno stecchino prima di sfornare. Lasciate raffreddare, completate con poco zucchero a velo e servite i vostri gustosi muffins.

Questi dolcetti si conservano bene per 2-3 giorni in un contenitore chiuso.