Mini cake al caffè e cioccolato: un concentrato di golosità

Soffici e deliziose, queste mini cake al caffè e cioccolato sono semplici da realizzare e perfette per la colazione o la merenda. Vi conquisteranno al primo morso.

INGREDIENTI (circa 6 tortine)

90 gr di farina, 20 gr di maizena, 1 cucchiaio colmo di yogurt al caffè, 1 uovo a temperatura ambiente, una tazzina di caffè ristretto, 1 cucchiaino colmo di caffè solubile, 50 gr di burro fuso portato a temperatura ambiente, 60 gr di zucchero, mezza bustina di lievito per dolci, i semini di mezza bacca di vaniglia (oppure una bustina di vanillina), 40-50 gr di gocce di cioccolato fondente.

PREPARAZIONE

Mettete in congelatore le gocce di cioccolato prima di iniziare la preparazione delle mini cake, poi sciogliete il burro e lasciatelo intiepidire. Sciogliete il caffè solubile nel caffè espresso e lasciate raffreddare.

Montate l'uovo con lo zucchero e quando il composto sarà diventato chiaro e spumoso aggiungete lo yogurt, l caffè e la vaniglia. Mescolate molto delicatamente e aggiungete anche la farina setacciata con la maizena e il lievito. Mescolate piano con una spatola, con movimenti dal basso verso l'alto.

Infine aggiungete il burro fuso, mescolate piano. Aggiungete in ultimo anche le gocce di gocciolato ben fredde e leggermente infarinate.

Versate il composto in stampini da muffin, tortine o da plumcake. Cuocete in forno già caldo a 175° per 15-20 minuti (il tempo dipenderà dagli stampini che avete scelto di utlizzare, quindi verificate la cottura con uno stecchino, che, infilato nel dolce, dovrà uscirne asciutto.

Sfornate, lasciate raffreddare e, se lo gradite, decorate le cake con poco zucchero a velo oppure con topping al cioccolato.