Mini cake marmorizzate limone e amarena

Le mini cake marmorizzate al limone e amarena sono dolcetti belli e golosi, dai colori delicati nei toni del giallo e dell'arancio, ma dal sapore e dal profumo molto intenso.

Realizzare queste mini cake è più semplice di quanto sembri, allora vediamo come fare:

INGREDIENTI per 6 mini cake:

1 uovo a temperatura ambiente, 50 gr di zucchero, 85 gr di farina, 30 ml di olio di semi, 40 ml di latte a temperatura ambiente, 2 cucchiaini di lievito vanigliato per dolci, buccia di 1 limone biologico e il succo di metà (se piccolo usate il succo dell'intero limone), 2 cucchiai colmi di sciroppo di amarene (va benissimo quello presente nelle confezioni delle amarene sciroppate).

Per la decorazione: 50 grammi di zucchero a velo, circa 15 ml di succo di limone filtrato, 6 amarene sciroppate

PROCEDIMENTO:

Montate con le fruste elettriche l'uovo con lo zucchero per 5 minuti, fino ad ottenre un composto chiaro e spumoso, aggiungete poi a filo il latte e l'olio, mescolate delicatamente con una spatola. Aggiungete poi la farina setacciata con il lievito e mescolate ancora delicatamente con una spatola (o una frusta a mano).

A questo punto dividete il composto in due ciotole (cercate di essere precisi). In una aggiungete lo sciroppo di amarene e mescolate. Dovrete ottenere un impasto di un bel rosa chiaro, ma visibile (aumentate un poco la dose, se il colore non vi sembra abbastanza evidente). Nell'altra aggiungete la buccia del limone ben lavata, asciugata e grattugiata e il succo. Mescolate.

A questo punto imburrate e infarinate degli stampini semisferici (se non li avete, potete anche utilizzare quelli da muffin, le mini cake saranno leggermente diverse, ma altrettanto buone) e poi procedete a riempirli per 3/4 alternando mezzo cucchiaio di impasto al limone con mezzo di impasto all'amarena, come vedete in foto. Cercate di versare sempre il composto nel centro di quello precedente e di mettere ogni volta pressapoco la stessa quantità di impasto. Vedrete che si formeranno diversi cerchi concentrici rosa e gialli.

Una volta che tutti gli stampini saranno pieni per 3/4, infornateli a 175° per circa 20 minuti. La cottura dipenderà anche dal vosto forno e dagli stampi utilizzati, quindi,prima di sfornare, verificate il colore della superficie (che dovrà essere dorata) e fate la prova della cottura interna con uno stuzzicadenti che, infilato nel cuore del dolcetto, dovrà uscirne asciutto.

Sfornate le vostre mini cake e lasciatele raffreddare, poi sformatele e poggiatele su una gratella.

Intanto preparatela glassa al limone per decorarle. In una terrina mettete 50 gr di zucchero a velo e aggiungete circa 15 ml succo di limone filtrato. Mescolate. Potete aggiungere altro succo se preferite una consistenza ancora più fluida.

Versate delicatamente con un cucchiaino la glassa sulle tortine, facendola cadere, a tratti, anche lungo i bordi. Lasciate rapprendere per qualche minuto, poi aggiungete in cima un'amarena ben tamponata con carta assorbente.