La mattonella di savoiardi con crema al limone e amarene è un dolce davvero semplice e veloce da realizzare, ma anche molto goloso e bello da presentare in tavola.

Il primo consiglio è sempre quello di scegliere ottime materie prime.

INGREDIENTI (x 4 persone)

12 savoiardi (se utilizzate una pirofila come per un tiramisù, le dosi potrebbero cambiare leggermente), 1/2 l di crema pasticcera al limone, una decina di amarene sciroppate e 4-5 cucchiai del loro sciroppo, acqua q.b.

Crema pasticcera a limone: ricetta base

„Se non avete una vostra ricetta collaudata, ecco la nostra per la crema: 1/2 l di latte, 3 tuorli d'uovo, 100 gr di farina, 130 gr di zucchero, la buccia (ben lavata) di 1 limone biologico (di media misura) e il succo di metà, 1 cucchiaio colmo di limoncello (facoltativo, se non ci sono bambini)

PREPARAZIONE

Per prima cosa preparate la crema con un poco di anticipo, in modo che possa raffreddarsi bene.

Pelate il limone, ricavando solo la parte la gialla della buccia (fate questo lavoro con attenzione perché la parte bianca renderebbe molto amara la crema). Riscaldate, a fiamma bassa, il latte in un pentolino mettendo anche la buccia di limone in infusione.

Intanto mescolate la farina e lo zucchero in una pentola dal fondo spesso, unite un po' di latte caldo (filtrato) a filo mescolando con cura fino a far diventare il tutto una crema compatta, a questo punto unite anche i tuorli e continuate a mescolare con una frusta a mano, versate a filo tutto il latte rimanente (sempre filtrato con un colino, in modo da eliminare tutta la buccia di limone) e, sempre mescolando, mettete il composto sul fuoco, a fiamma bassa.

Continuate a mescolare e unite anche il succo filtrato di mezzo limone solo quando il composto inizia ad addensarsi. Continuate a mescolare finché la crema non si sarà addensata completamente (dovrà cadere a nastro dalla spatola). Spgnete la fiamma e a questo punto, eventualmente, aggiungete il limoncello. Spostate la crema in una terrina in vetro, copritela con pellicola (facendo in modo che sia ben a contatto) e lasciatela raffreddare.

Una volta che la crema sarà pronta, potrete passare alla composizione della mattonella.

Per la bagna, versate lo sciroppo di amarena in una terrina bassa e stretta, aggiungete un bicchiere d'acqua e mescolate.

„ Assaggiate e aggiungete sciroppo o acqua (per ottenere una bagna più o meno carica) secondo i vostri gusti.

Torta alla ricotta e amarene senza cottura: finto tiramisù estivo e goloso

Bagnate bene i savoiardi uno ad uno nello sciroppo allungato con acqua e disponete un primo strato sul vassoio o sul fondo della pirofila. Proseguite con uno strato abbondante di crema (se preferite, usate una sac a poche). Aggiungete anche qualche amarena intera qui e là, spingendole all'interno della crema.

Torta alla ricotta e amarene senza cottura: finto tiramisù estivo e goloso

Fate un secondo strato di biscotti bagnati, poi aggiungete il resto della crema. Mettete in frigo per 2-3 ore. Prima di servire, decorate la superficie con un po' di sciroppo, le restanti amarene e se volete anche con fettine di limone appena tagliate.

“NOTE: se preferite, potete aggiungere un paio di cucchiai di panna montata alla crema, rendendola così una golosa diplomatica al limone, anch'essa perfetta per questo dolce.

