Mattonella di biscotti al caffè e crema di nocciole: ricetta veloce senza cottura

La Mattonella di biscotti al caffè e crema di nocciole è un dolce velocissimo da fare, senza cottura e super goloso.

Vediamo insieme come prepararlo:

INGREDIENTI (per 6 persone):

30-35 biscotti da latte (noi abbiamo usato 33 Oro Saiwa)

100 gr di formaggio spalmabile

1 cucchiaio colmo di zucchero a velo

200 ml di panna per dolci da montare (ben fredda di frigo)

3 cucchiai di crema spalmabile alle nocciole (eve essere molto morbida, eventualmente scioglietela qualche minuto a bagnomaria)

40 ml di caffè espresso poco zuccherato

1 cucchiaino di caffè solubile (facoltativo)

2 tazzine di caffè espresso poco zuccherato + 1 tazzina di acqua (per intingere i biscotti)

PREPARAZIONE

Per prima cosa preparate l'intera quantità di caffè espresso che vi occorre, zuccherate poco e mettetene da parte i 40 ml che vi serviranno per la crema. In questi 40 ml aggiungete, se volete un gusto più intenso, anche un cucchiaino colmo di caffè solubile. Mescolate e lasciate raffreddare tutto in frigorifero.

Quando il caffè sarà freddo, preparate la crema: Montante a neve ferma la panna e tenetela da parte. In una terrina capiente, mescolate il formaggio spalmabile con lo zucchero a velo, fino a farlo diventare una crema liscia. Aggiungete 20 ml di caffè (dai 40 ml nei quali avete unito il caffè solubile) e mescolate ancora.

Aggiungete metà della panna e mescolte molto delicatamente con una spatola, con movimenti dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Unite poi il resto della panna e, mescolando, poco per volta, anche il restante caffè.

A questo punto potrete passare a comporre la vostra mattonella:

Posizionate sul piatto da portata un primo strato di biscotti intinti per bene in una bagna formata da 2 tazzine di caffè e una di acqua.

Procedete poi con un secondo strato di panna al caffè (utilizzatene un terzo del totale). Versate sulla panna un paio di cucchiaini di crema alle nocciole molto morbida e variegate con la punta di un coltello. Ricominciate ora con uno strato di biscotti, poi panna al caffè e crema alle nocciole. Fate ancora unultimo strato di biscotti, panna e decorate infine con fili di crema alla nocciole (dovrà essere morbidissima o non ci riuscirete, eventualmente scioglietela un poco a bagnomaria) che farete cadere da un cucchiaino.



Se preferite, potete anche decorare con del cacao amaro, invece che con la crema di nocciole.

Tenete la vostra mattonella in frigorifero almeno un paio d'ore prima tagliarla a fette e servirla.