Lasagna veloce con stracchino, provola e broccoli

Oggi vi suggeriamo una lasagna vegeteriana e golosa, ripiena di stracchino, provola e broccoli. Una lasagna un po' più leggera di quella (buonissimma) classica, che non prevede l'uso né di olio né di burro.

INGREDIENTI (pirofila piccola 20x20 o 20x17)

3 sfoglie di lasagna fresche (circa 130 gr)

300 gr di stracchino (per quella in foto abbiamo usato quello light)

300 gr di broccoli (solo le cime)

100 gr di provola affumicata tagliata a cubetti non troppo piccoli

50 gr di parmigiano grattugiato

latte q.b.

PREPARAZIONE:

Per prima cosa lavate i broccoletti e poi cuoceteli per 10-15 minuti in acqua bollente e salata. Scolateli con un mestolo forato (senza buttare l'acqua di cottura) e metteteli da parte.

In una terrina mettete lo stracchino, aggiungete 2-3 cucchiai di latte e mescolate fino a renderlo cremoso e liscio. Se occorre aggiungete ancora un poco di latte, ma non esagerate.

Intanto, riportate a bollore l'acqua dei broccoli e poi versatevi dentro le sfoglie di lasagna. Lasciatele cuocere un minuto scarso, scolatele e mettetele da parte.

Passate ora all'assemblaggio della lasagna:

Distribuite un cucchiaio di stracchino sul fondo della pirofila, adagiatevi sopra la prima sfoglia di lasagna e passate alla farcitura: mettete un terzo dello stracchino rimasto, poi proseguite con metà dei broccoli, aggiungete metà della provola a cubetti e un po' di parmigiano.

Fate un secondo strato uguale (lasagna, stracchino, broccoli, provola e parmigiano), poi chiudete con uno strato di sfoglia, coprite tutto con uno strato di stracchino e infine distribuite abbondate parmigiano su tutta la superficie.

Cuocete a 180-190° per 20-30 minuti o finché la superficie della lasagna non sarà diventata ben dorata.

Sfornate, lasciate riposare solo qualche minuto e poi servite.