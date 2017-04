Frittata al forno con piselli e provola: soffice e filante

La frittata cotta in forno è molto golosa, ma allo stesso tempo un poco più leggera di quella tradizionale. Ecco una variante con ripieno di piselli e provola, veloce da fare e di sicuro successo.

INGREDIENTI x 2

3 uova

50 ml di latte (noi abbiamo usato quello scremato)

sale e pepe q.b.

150 gr di piselli già cotti (potete usarli al naturale, oppure insaporirli in padella con un filo d'olio e 1 cipollotto affettato sottilmente)

80-100 gr di provola affumicata (tenetela in frigo almeno due ore prima di utilizzarla, affinché sia ben asciutta)

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

PREPARAZIONE:

Battete le uova insieme al latte e a un pizzico di sale (ed eventualmente pepe) con una frusta a mano, rendetele spumose, come vedete nella seconda foto.

Unite i piselli e la provola tagliata a cubetti non troppo piccoli al composto di uova.

Unite anche il parmigiano e mescolate con un cucchiaio. Versate tutto in uno stampo tondo (circa 18 cm) foderato con carta forno. Verificate che il ripieno sia ben distribuito e cuocete in forno già caldo a 180-190° per circa mezz'ora o finché la frittata non sarà ben gonfia, cotta e dorata.

Sfornate, lasciate riposare un minuto e poi trasferite la frittata sul piatto da portata.

E' ottima da gustare calda e filante, ma anche fredda (perfetta ad esempio, da portare in una gita fuori porta).