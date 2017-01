Filetti di sogliola con pomodoro e olive: secondo semplice e leggero

I filetti di sogliola con pomodoro e olive sono un secondo piatto davvero veloce e semplice da preparare, ma al contempo, molto gustoso e leggero. Come sempre, il primo consiglio è quello di scegliere sempre materie prime di ottima qualità

INGREDIENTI x 2

4 filetti di sogliola piccoli (oppure 2 grandi), circa 300 gr di polpa di pomodori in pezzi, sale e origano q.b., una decina di olive nere denocciolate e tagliate a metà, 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva (facoltativo, potete anche ometterlo per un piatto ancora più leggero).

PREPARAZIONE:

Versate in un'ampia padella la polpa di pomodoro, conditela con un cucchiao d'olio, poco sale, origano e aggiungete anche le olive. Coprite con un coperchio (meglio se in vetro) e cuocete per 15-20 minuti a fuoco lento (o un po' più a lungo, se preferite). Aggiungete i filetti di sogliola, puliti e lavati, e completate la cottura. Servite subito.

Se vi avanza, il sugo è perfetto anche per condire spaghetti, penne rigate o altro tipo di pasta a vostra scelta.