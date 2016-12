Dolce veloce al bicchiere: cremoso, goloso e semplice

Oggi vi suggeriamo un dolce velocissimo da preparare, perfetto quando non si ha voglia di armeggiare troppo in cucina ma non si vuole rinunciare a qualcosa di goloso. Ottima soluzione anche quando avete poco tempo e pochi ingredienti in casa, ma ospiti improvvisi in arrivo

INGREDIENTI:

Vi daremo dosi solamente indicative, perché quelle esatte dipenderanno dal tipo di bicchiere che utilizzerete.

Quelle in foto sono coppe da macedonia e per farcirle entrambe abbiamo utilizzato: 8 pavesini al caffè (ma potete usare anche biscotti secchi o savoiardi), 100 gr circa di ricotta, 1 cucchiaio di zucchero, 1 tazzina di caffè leggermente zuccherato, due cucchiai di scaglie di cioccolato fondente e un po' di scagli di cioccolato bianco. Se non avete in casa il cioccolato, potete anche decorare con una spolverata di cacao amaro.

PREPARAZIONE:

La realizzazione del dolce è estremamente semplice, procedete a strati, iniziando dai pavesini (o dai biscotti scelti) imbevuti nel caffè, continuate poi con uno strato di crema di ricotta che avrete ottenuto mescolando bene la ricotta con la zucchero con una frusta a mano. Noi abbiamo utilizzato una sac a poche per formare uno strato di crema più omogeneo, ma potete farlo anche con un semplice cucchiaio.

Formate ancora uno strato con i pavesini imbevuti e completate con uno di ricotta. Lasciate in frigo almeno un'ora prima di servire. Decorate con il cioccolato a scaglie o con il cacao amaro solo al momento di portare in tavola.

NOTE: per questo dolce potete utilizzare anche una crema allo yogurt, qui la ricetta