Cupcake di San Valentino: golosi dolcetti per la festa degli Innamorati

Ecco una semplice e golosa idea per San Valentino (ma anche per tante altre occasioni, come compleanni o battesimi). Dolcetti facili da realizzare, da condividere con il partner, ma anche con la famiglia e gli amici... insomma con le persone a cui si vuol bene.

Per la base abbiamo realizzato dei gustosi cupcake al cacao e arancia, mentre per la decorazione abbiamo colorato e dato "carattere" alla panna con qualche cucchiaio di sciroppo di amarene.

Vediamo la ricetta nel dettaglio:

INGREDIENTI (per 6-7 cupcake)

Per la base: 90 gr di zucchero, 1 uovo a temperatura ambiente, 40 gr di burro, 10 gr di cacao amaro, 80 gr di farina, la buccia di un'arancia piccola biologica e circa 40 ml del suo succo, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 1 pizzico di sale.

„Per la decorazione: 200 ml di panna per dolci, 2 cucchiai di sciroppo di amarene (oppure qualche goccia di colorante alimentare), cuoricini di zucchero rosa o rossi o cioccolato in scaglie rosa

PREPARAZIONE:

Iniziate fondendo il burro a bagnomaria. Intanto in una ciotola, mescolate la farina setacciata con il cacao con il sale, il lievito. Aggiungete anche lo zucchero e poi tutti gli ingreienti liquidi, quindi il burro fuso e intiepidito, il latte, il succo d'arancia, la buccia lavata e grattugiata e l'uovo. A questo punto mescolate con le fruste elettriche, fino ad ottenere un composto omogeneo e leggero, quasi come una panna montata.

Versate il composto ottenuto in pirottini da cupcake (oppure imburrate e infarinate degli stampini), riempendoli per metà.

Cuocete in forno già a temperatura a 180° per circa 15 minuti. Verificate la cottura con uno stecchino prima di sfornare.

Una volta raffreddati, potete decorate i vostri cupcake.

Montate la panna ben fredda di frigo, senza però renderla troppo "dura". Aggiungete lo sciroppo e mescolate delicatamente con una spatola (potete incorporare per bene lo sciroppo e rendere rosa la panna, oppure lasciarla marmorizzata). Trasferite la panna in una sac a poche con bocchetta a stella e decorate i vostri dolcetti come vedete in foto. Completate con cioccolto in scaglie rosa o rosso, oppure con cuoricini di zucchero.

