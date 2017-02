Cuori scintillanti al cioccolato bianco

Oggi vi suggeriamo come preparare in pochissime mosse dei cuori al cioccolato scintillanti, golosi e perfetti sia da regalare in occasioni come San Valentino che da utilizzare per decorare torte o cupcake.

Per realizzare i vostri cuori scintillanti vi occorreranno solo due ingredienti: cioccolato bianco (di ottima qualità) e cristalli di zucchero colorati (per i cioccolatini in foto abbiamo scelto zuccherini rosa).

Per la quantità esatta vi dovrete regolare in base ai vostri stampini a cuore, nei nostri fotopassaggi vedrete realizzati cioccolatini di varie misure (orientativamente, per 100 gr di cioccolato bianco vi basteranno 20 gr di cristalli di zucchero).

Passiamo ora alla realizzazione: per prima cosa sciogliete il cioccolato bianco a bagnomaria, intanto fate uno strato di cristalli negli stampini a cuore. Non sottovalutate questo passaggio, non esagerate con lo zucchero, è fondamentale che i cristalli non si sovrappongano tra loro affinché tutti aderiscano bene al cioccolato e il risultato finale sia davvero bello e regolare. Se non avete formine a cuore, ma avete invece dei tagliabiscotti, potrete realizzare ugualmente i cioccolatini, disponendo i tagliabiscotti su un vassoio coperto da carta forno (come vedete in foto).

Versate poi il cioccolato bianco negli stampi, sopra i cristalli. Fate anche questo passaggio con calma e attenzione per evitare che si formino bolle o che il cioccolato non si distribuisca uniformemente negli stampi.

Lasciate raffreddare il cioccolato prima a temperatura ambiente e poi in frigo per qualche ora. Sformate i vostri cuori scintillanti e saranno pronti per essere gustati, regalati oppure utilizzati per decorare altri dolci.