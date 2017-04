La crostata al cioccolato e fragole senza cottura è un dolce semplicissimo da preparare e perfetto soprattutto per la primavera e l'estate, visto che non richiede l'uso del forno.

INGREDIENTI (stampo 18 cm)

200 gr di biscotti secchi al cacao

80 gr di burro

300 ml di panna per dolci

250 gr di cioccolato fondente

10-15 fragole (ben lavate)

1 cucchiaino di confettura di albicocche (facoltativo)

PROCEDIMENTO

Riducete i biscotti a polvere in un mixer, poi trasferiteli in una terrina e mescolateli al burro fuso, ottenendo così un impasto corposo. Foderate uno stampo (preferibilmente a cerniera) con della pellicola o della carta forno e versate all'interno l'impasto di biscotti, premete col dorso di un cucchiaio, salendo anche lungo i bordi (come vedete in foto). Mettete in frigo per circa 30 minuti

Intanto preparate la ganache fondente: tritate finemente il cioccolato al coltello, poi mettete a scaldare la panna, fino a farle sfiorare il bollore. Versate il cioccolato nella panna (fuori dal fuoco) e mescolate rapidamente con una frusta a mano, fino ad ottenere una crema liscia. Lasciate intiepidire (ma non indurire).

Tirate fuori dal frigo la base della crostata, versatevi dentro la ganache, livellate bene e rimettete in frigo per qualche ora.

Poco prima di servire, sformate delicatamente la vostra crostata e decorate la superficie con fragole fresche.

Se avete necessità di decorarla con le fragole molto tempo prima di servirla, vi consigliamo di riscaldare un cucchiaino di confettura di albicocche fino a farla diventare quasi liquida e poi spennellarla sulle fragole poste a decorazione per mantenerle ben lucide e non farle scurire.