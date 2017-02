Ciambella soffice con mascarpone e crema al cioccolato

Questa ciambella non ha burro né olio nell'impasto, ma del mascarpone, che le conferisce sofficità e umidità. Noi l'abbiamo arricchita con una golosa crema pasticcera al cioccolato fondente, ma voi potete anche scegliere una crema spalmabile già pronta.

INGREDIENTI

Per la crema pasticcera al cioccolato: 250 ml di latte, 50 gr di zucchero, 2 tuorli piccoli (oppure 1 e 1/2), 40 gr di farina, 1 bacca di vaniglia, 60 gr di cioccolato fondente al 70%.

Per la ciambella: 3 uova piccole a temperatura ambiente, 250 gr di farina, 250 gr di mascarpone, 150 gr di zucchero, 1 bustina di lievito per dolci, la buccia grattugiata di un'arancia biologica e il succo di metà.

PREPARAZIONE:

Per prima cosa preparate la crema pasticcera al cioccolato.

Aprite la bacca di vaniglia con un coltellino affilato ed estraete i semini. Scaldate il latte, senza portarlo a bollore, con all'interno l'esterno del baccello di vaniglia. Mescolate in una terrina la farina con lo zucchero, aggiungete i tuorli,la polpa della vaniglia, un filo di latte caldo filtrato e mescolate. Aggiungete poi tutto il latte rimanente, dal quale avrete tolto il baccello di vaniglia, rimettete sul fuoco a fiamma bassa e mescolate finché la crema non si sarà addensata per bene.

Togliete dal fuoco e aggiungete il cioccolato tritato. Mescolate bene e rapidamente fino a che la crema non sarà di nuovo liscia.

Lasciate raffreddare in una terrina coperta da pellicola (a contatto con la crema), prima a temperatura e poi in frigo.

Quando la crema sarà ben fredda, procedete con la ciambella. Montate le uova con lo zucchero con una frusta elettrica finché non saranno diventate cremose, chiare e spumose. Aggiungete il mascarpone morbido (lavoratelo un minuto con un cucchiaio), e mescolate con le fruste a bassa velocità, poi aggiungete la buccia lavata e grattugiata dell'arancia e infine, alternandoli, aggiungete in più riprese la farina setacciata con il lievito e il succo di arancia. Mescolate con una spatola, delicatamente.

Trasferite quasi tutto il composto in uno stampo a ciambella da 22-24 cm imburrato e infarinato. Lasciatene da parte solo 1/5. Aggiungete, al centro, qualche cucchiaiata di crema ben fredda e poi ricopritela con un sottilissimo strato d'impasto.

Mettete la ciambella in forno già a temperatura a 175° e cuocete per circa 40 minuti. Prima di sfornare fare sempre la prova stecchino che, infilato nel dolce, dovrà uscirne asciutto.

Una volta che la ciambella si sarà raffreddata, sformatela su un piatto da portata. Completate, se vi piace, con poco zucchero a velo e servite a fette.