Ciambella al mascarpone, arancia e cioccolato: morbida e golosa

Soffice e profumata, questa ciambella con impasto al mascarpone è golosa e delicata.

INGREDIENTI (stampo ciambella 24 cm)

3 uova a temperatura ambiente, 250 gr di farina, 250 gr di mascarpone, 150 gr di zucchero, 1 bustina di lievito per dolci, la buccia grattugiata e il succo di un'arancia grande biologica (circa 80 ml), 80- 100 gr di gocce di cioccolato fondente (mettetele in congelatore mezz'ora prima di ultilizzarle)

PREPARAZIONE:

Montate le uova con lo zucchero con una frusta elettrica finché non saranno diventate cremose, chiare e spumose. Aggiungete il mascarpone morbido (lavoratelo un minuto con un cucchiaio), e mescolate con le fruste a bassa velocità, poi aggiungete la buccia lavata e grattugiata dell'arancia e infine, alternandoli, aggiungete in più riprese la farina setacciata con il lievito e il succo di arancia. Mescolate sempre con le fruste al minimo della velocità. Infine aggiungete le gocce di cioccolato freddissime e leggermente infarinate. Mescolte delicatamente con una spatola e poi trasferite il composto in uno stampo a ciambella ben imburrato e infarinato.

Mettete la ciambella in forno già a temperatura a 175° e cuocete per circa 40 minuti. Prima di sfornare fare sempre la prova stecchino che, infilato nel dolce, dovrà uscirne asciutto.

Una volta che la ciambella si sarà raffreddata, sformatela su un piatto da portata. Completate, se vi piace, con poco zucchero a velo e servite a fette.