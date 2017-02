Chiacchiere con cioccolato: Carnevale ancora più goloso

Non è davvero Carnevale senza le chiacchiere (in tutte le loro meravigliose varianti regionali) e se siete golosi, oggi più che una ricetta, vi diamo un consiglio su come renderle ancora più gustose grazie al cioccolato.

Per prima cosa, preparate le chiacchiere in modo tradizionale. Se non avete una vostra ricetta collaudata, cliccate qui per utilizzare la nostra.

Una volta che avrete fritto tutte le vostre chiacchiere, sciogliete 100 gr di cioccolato fondente (noi suggeriamo al 70%) a bagnomaria e intingetevi dentro metà di ognuna, come vedete in foto.

Poggiatele su un vassoio coperto da carta forno, oppure su una gratella per dolci, senza che si tocchino e lasciate solidificare il cioccolato.

Completate con lo zucchero a velo.