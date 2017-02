Biscotti alla vaniglia con cuore goloso

Questi biscotti di frolla alla vaniglia, con un goloso cuore di marmella o confettura, sono ideali per una dolcissima colazione, magari da condividere con le persone a cui si vuol bene. Perfetti anche da regalare in occasioni particolati, come il giorno di San Valentino.

INGREDIENTI:

Per la frolla:

Cuori di frolla con cioccolato

„300 g di farina, 100 gr di burro, 120 gr di zucchero, 1 uovo + 1 tuorlo, 1 cucchiaino colmo di lievito per dolci, i semini di una bacca di vaniglia

Per la farcitura: per i biscotti in foto abbiamo utilizzato una confettura di albicocche biologica, ma potete scegliere qualunque altra confettura o marmellata oppure optare per una crema alle nocciole o al cioccolato.

PREPARAZIONE:

Disponete la farina a fontana sulla spianatoia, al centro mettete lo zucchero ridotto prima a velo in un mixer, poi il burro tagliato a piccoli cubetti, le uova, il lievito e i semini di vaniglia. Lavorate tutto rapidamente con la punta delle dita finché gli ingredienti non saranno ben amalgamati (potete anche utilizzare una planetaria con la frusta a foglia). Formate una palla con l'impasto, avvolgetelo con la pellicola per alimenti e mettete in frigo a riposare per un'ora.

„Togliete la pasta frolla dal frigo e privatela della pellicola trasparente, stendetela con un matterello aiutandovi con un po' di farina o di zucchero a velo per evitare che si attacchi al piano di lavoro fino a formare un disco di circa mezzo centimetro.

Uilizzate un tagliabiscotti tondo (magari con i bordi ondulati, se lo avete) e ricavate dischetti in numero pari, poi utilizzate un altro tagliabiscotti più piccolo a forma di cuore all'interno della metà dei dischi che avete ottenuto.

Trasferite tutti i dischi (e i cuoricini di frolla), su due leccarde foderate con carta forno. Cuocete in forno già a temperatura a 180° per circa 10 minuti, finché i bordi avranno preso un bel colore dorato (fate attenzione alla cottura, che varierà anche in base a quanto sono spessi e larghi i vostri dischi).

Sfornate i biscotti, lasciateli raffreddare su una gratella. A questo punto sono pronti per essere farciti. Mettete un cucchiaino di marmellata sui dischi "pieni" e poi chiudeteli con quelli "vuoti".

Serviteli in un bel vassoio e alternandoli con i piccoli cuoricini di frolla. Completate con poco zucchero a velo.

Conservateli in una scatola o un barattolo con chiusura ermetica.

