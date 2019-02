“Quel Cavolo di Baccalà”: alla scoperta dei due alimenti con un menu dedicato

Lo sapevate che il baccalà è una fonte di proteine maggiore rispetto alla carne? Un etto di pesce contiene 39 grammi in confronto ai 20 circa forniti da un corrispettivo bovino e suino. E conoscete un rimedio a vari tipi di infezione migliore del cavolo? Se vi interessa saperne di più e se volete provare questo doppio alimento attraverso mille sfumature, l’occasione arriverà giovedì 28 febbraio ore 20,30 da “Dodici”, la locanda del gusto ad Aversa, in via Cupa Scoppa, 34.

Baccalà e cavolfiore, per l’appunto, saranno protagonisti di “Quel cavolo di baccalà”, l’evento cult del mese di febbraio. Un’accoppiata perfetta in un esclusivo menù studiato ad hoc per l’occasione. Piatti selezionati con i migliori filetti di Gadus Morhua, il merluzzo nordico particolarmente apprezzato per la sua polpa soda, l’intenso aroma e per l’ottimo sapore. Tutto il baccalà sarà lavorato dalle sapienti mani di Antonio Franzese, meglio conosciuto come “il magone”, artigiano da quattro generazioni e da sempre fornitore speciale della esclusiva locanda aversana. Il menù degustativo non ha precedenti.

Antipasto di montanarina con baccalà mantecato, salsa di peperone arrosto e tarallo napoletano; poi, duetto di baccalà composto dal baccalà fritto ed accompagnato da un’insalata giardiniera Morgan Pascal, insieme al baccalà affumicato su crema di ceci e curcuma. Il vino abbinato alla pietanza è: Prosecco Millesimato Extra Dry Doc “Ripe Frondose” 100% Glera delle Cantine tenute San Giorgio. Il primo piatto sarà davvero esplosivo: cannoncini farciti in salsa di frutti di mare, pietanza bagnata da Soave Classico 100% delle Cantine Suavia. Secondo piatto: ovviamente baccalà “arrecanato” su spuma di cavolfiore, gustato al meglio con un Diaccio Maremma Toscana Doc 100% Vermentino delle Cantine I Cavallini. Per finire, il dolce tipicamente di Carnevale: chiacchiere e non solo… L’evento sarà a numero chiuso e per prenotare il tavolo bisognerà chiamare il 3342606558 oppure il 3357772999.