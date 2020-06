Quadrotti di sfoglia per l'aperitivo: golosi e velocissimi

Sfiziosissimi, golosi e facili da prepare: i quadrotti di sfoglia sono perfetti per i vostri aperitivi 'fatti in casa', ma anche per l'antipasto. In questa versione, ve li proponiamo farciti con formaggio spalmabile e pesto alla genovese.

Vediamo insieme come prepararli:

Ingredienti per 35 quadrotti:

1 rotolo di pasta sfoglia fresca rettangolare

80-100 gr di formaggio spalmabile

2 o 3 cucchiaini di pesto alla genovese

latte q.b.

semi di sesamo (facoltativi)

Preparazione

Srotolate la sfoglia, senza eliminare la carta forno presente in confezione. Distribuite il formaggio su tutta la sfoglia, poi dividetela idealmente in due metà e su una di esse spalmate anche il pesto, in uno strato non troppo abbondante.

Coprite con l'altra metà della sfoglia. Spennellate con un poco di latte e decorate con i semi di sesamo. Con una rondella per pizza (o con un coltellino a lama liscia) tagliate la sfoglia in 5 lunghi rettangoli e poi in 35 quadratini.

Cuocete in forno già caldo a 190° per circa 20-25 minuti. Controllate che la sfoglia sia ben cotta e dorata e poi sfornate. Potete servire i vostri quadrotti di sfoglia sia caldi che a temperatura ambiente.

Note: le quantità di formaggio spalmabile e di pesto sono indicative, potete aumentare le dosi (o diminuirle) secondo i vostri gusti.

