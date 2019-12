I Puparuoli al gratin: la ricetta napoletana

I peperoni (o “puparuoli” in napoletano) al gratin sono un contorno tipico napoletano dal sapore intenso e gustoso ma anche nutriente. Il peperone è, infatti, un ortaggio ricco di proprietà importanti per l’organismo, come le vitamine B, C, E, J e K, e i sali minerali quali potassio, magnesio, calcio e ferro. Un piatto, quindi, salutare e semplice che, grazie al pangrattato leggermente croccante che ricopre gli strati di peperoni, si trasforma in un contorno dal gusto irresistibile e inconfondibile. Ecco la ricetta tradizionale.

Ingredienti per 4 persone:

4 peperoni (2 gialli e 2 rossi) grani e carnosi

1 spicchio di aglio

1 ciuffo di prezzemolo pangrattato

120 g di olive di Gaeta

50 g di capperi dissalati

olio extravergine di oliva

sale

Procedimento:

Lavate bene i peperoni e metteteli in forno caso finché non si saranno ammorbati e anche un pò bruciacchiati. Metteteli poi con cura in una busta di carta del pane e chiudete. Lasciate raffreddare per circa 15 minuti. Togliete la pellicina esterna e tutti i semi, possibilmente senza sciacquarli (se resta un pò del loro sughero mettetelo da parte). Tagliateli a strisce lunghe. In una teglia di pirex ben unta, che possa andare anche in tavola, disponete uno strato di peperoni e cospargeteli di aglio tritato, olive denocciolate e capperi. Fate un altro strato di peperoni cercando di alternare i colori, finite con olive e capperi, molto prezzemolo e pangrattato, un pò di sale e il sughero dei peperoni conservato e l’olio extravergine. Ponete per circa mezz’ora in forno preriscaldato a 180° C. Si possono mangiare anche freddi.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi