Provola al sugo: piatto goloso e velocissimo

La provola al sugo è un piatto velocissimo e goloso, perfetto se volete cavarvela con una ricetta pronta in meno di mezz'ora. Accostategli un gustoso contorno di verdure fresche e avrete la cena pronta in men che non si dica.

Cucinare la provola al sugo è semplicissimo e non è nemmeno necessario fornirvi una vera ricetta, ma solo qualche indicazione.

Per prima cosa, è fondamentale per la riuscita di questo piatto, che le materie prime, siano di ottima qualità. In particolare, ovviamente, la provola. Noi, ad esempio, ne abbiamo comprata una fresca, buonissima di Agerola.

Per preparare la provola al sugo per 2 persone vi occorreranno 300 gr circa di pomodori pelati (che siano, anche questi, di buona qualità) e 250 gr circa di provola affumicata. Vi occorreranno poi dell'olio extra vergine di oliva, uno spicchio d'aglio, qualche foglia di basilico fresco e un pizzico di sale.

Per prima cosa, preparate un sughetto fresco e veloce: fate imbiondire l'aglio in una padella capiente con un filo d'olio, aggiungete i pomodori pelati (schiacciateli un poco con una forchetta), salate poco, coprite con un coperchio (meglio se in vetro) e lasciate cuocere una ventina di minuti.

Tagliate a fette spesse la provola (tenetela in frigo un paio d'ore prima utilizzarla, così che non rilasci troppo latte in cottura) e adagiatele in padella, una accanto all'altra, senza sovrapporle. Aggiungete anche il basilico (lasciate qualche foglia per guarnire i vosdtri piatti), coprite di nuovo con il coperchio e cuocete solo qualche minuto, giusto il tempo che la provola si ammorbidisca (non fatela diventare completamente filante o non riuscirete a trasferire le fette nei piatti).

Servite subito in singoli piatti da portata, aggiungendo sugo e basilico nelle quantità che preferite. Buon appetito!

